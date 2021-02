Tramwaj zwany ogrzewaniem. Niezwykła inicjatywa we Wrocławiu

Na razie ustawiono go na tydzień, ale jeśli niskie temperatury będą utrzymywać się dłużej, to i tramwaj będzie stał dłużej.

„Tramwaj zwany ogrzewaniem", czyli StreetTram stać będzie codziennie w godzinach od 20.30 do 6 rano na bocznym torze obok Mostów Mieszczańskich.

Dodał, że miasto wie jak potrzebna była to inicjatywa, bo każdego tygodnia korzysta z niego 600-700 podopiecznych.

Niedaleko miejsca, gdzie stoi w nocy stoi tramwaj została zamontowana również przenośna toaleta, z której mogą korzystać osoby, do których kierowany jest StreetTram.

– Zima to szczególnie trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności– Nasi pracownicy wraz ze strażnikami miejskimi codziennie patrolują miasto, udzielają wsparcia i kierują osoby potrzebujące do miejsc, w których mogą otrzymać pomoc – mówi Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.