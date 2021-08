Pędził 250 km/h, uciekał przed policją, popełnił 30 wykroczeń

Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 10.00. Kierowca audi nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać przed policjantami. Na drodze ekspresowej rozpędzał się do 250 km/h, a po zjechaniu na drogę krajową - do 200 km/h. Nie zwalniał nawet w obszarze zabudowanym - np. przez wieś Rosin przejechał ze 190 km/h na liczniku. Po drodze wielokrotnie wyprzedzał samochody z prawej strony, jadąc pasem awaryjnym i powodując realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - relacjonuje Lubuska Policja.

Poniżej dalsza część artykułu