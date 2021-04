Derek Chauvin, były policjant oskarżony o zabicie George'a Floyda, uznany za winnego

Były policjant został wyprowadzony z sądu w kajdankach. Do czasu ogłoszenia wyroku przez sąd (w ciągu ośmiu tygodni) będzie przebywał w areszcie. Nie może wyjść za kaucją. - To punkt zwrotny w historii - powiedział w pierwszym komentarzu prawnik rodziny Floydów. Tim Walz, gubernator Minnesoty, nazwał werdykt „ważnym krokiem naprzód na rzecz sprawiedliwości”.

This is the moment ex-Minneapolis police Officer Derek Chauvin was taken out of the courtroom in handcuffs after being found guilty of all charges in the death of George Floyd. pic.twitter.com/yRUKUGIl87