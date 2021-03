Manifestacje w Dzień Kobiet. "Bez żadnych kompromisów"

Według organizatorek demonstracji, okupacja ronda Czterdziestolatka może potrwać nawet do północy.

Strajk Kobiet organizuje protesty m.in. w Częstochowie, Elblągu, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Poznaniu - w sumie w kilkudziesięciu miastach i miasteczkach w całej Polsce.

Uczestniczki i uczestnicy domagają się prawa do legalnej aborcji.

Również za granicą odbywają się wiece poparcia polskich kobiet.

Tu - Berlin...

...i Rzym.

Anche a Roma, come nelle altre capitali europee, le donne hanno manifestato davanti all'ambasciata di #Polonia in sostegno a @strajkkobiet.



Siamo con le polacche che lottano per diritti che sono anche nostri. A #Varsavia e in tutto il mondo dobbiamo difendere la nostra liberta! pic.twitter.com/3OkRFaXBMJ