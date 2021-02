Zima w mieście: Kierowcy przyzwyczaili się, że ich potrzeby zawsze są na pierwszym miejscu

Gość audycji podkreśla też, że 2020 rok był rekordowym pod względem ruchu rowerowego w stolicy. – Warszawa postanowiła w tym roku w ogóle nie odśnieżać dróg rowerowych – dodaje. I jak mówi, może to zniechęcać do poruszania się tym środkiem transportu. Jako przykład podaje Skandynawię, gdzie udział ruchu rowerowego jest przez cały rok takim sam, między innymi dzięki temu, że ścieżki rowerowe są zimą odśnieżane. – Decyzjami, przez które śnieg zrzuca się na chodniki lub gromadzi się go przy przejściach dla pieszych, nie zachęcimy ludzi do rezygnacji z samochodów, a będziemy ich mieć coraz więcej – mówi Jan Mencwel.

W rozmowie z Michałem Płocińskim Mencwel przekonuje, że to właśnie polityka transportowa miasta ma ogromny wpływ na to, jaki środek transportu wybiorą mieszkańcy.