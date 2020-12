Islamska motywacja: Boisz się, że będziesz niesprawiedliwy, to żeń się tylko z jedną

Ale rzadko gdzie gospodarstwa poligamiczne stanowią ponad 1 procent wszystkich. Dotyczy to także najludniejszych państw muzułmańskich: Indonezji, Pakistanu, Iranu i Egiptu (wielożeństwo jest w ich dozwolone).

Inaczej jest w Afryce subsaharyjskiej. We wspomnianym Burkina Faso, jednym z 20 najbiedniejszych krajów świata, poligamię praktykują nie tylko muzułmanie, nawet częstsza jest wśród wyznawców tradycyjnych religii afrykańskich. Także co czwarta rodzina chrześcijańska jest tam poligamiczna. Wielożeństwo jest też częste w innych krajach tej części świata - Mali, Nigrze, Gambii, Nigerii, Gwinei, Senegalu i Gwinei-Bissau (we wszystkich ponad 20 proc. gospodarstw).

Muzułmanie odwołują się do Koranu. W surze IV pod tytułem „Kobiety” jest napisane: „Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne - z dwoma, trzema lub czterema. Lecz, jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to tylko z jedną”.

Jak to interpretować? - Jedni uważają, że to dozwolone, inni, że nie. Bo co to znaczy być sprawiedliwym? Zapewniać każdej tyle samo pieniędzy, poświęcać tyle samo godzin, mieć tyle samo dzieci, kochać równo? - ale jak nastawić serce, by tak było - mówi rp.pl pochodzący z Egiptu Adham Abd al-Aal z Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. On sam jest przeciwny poligamii. Uważa, że islam ogranicza do jednej żony, ale nie zakazuje posiadania do czterech.

Podkreśla, że w poprzednich słowach sury IV jest mowa o sierotach (ściślej: półsierotach), to ze względu na zapewnienie im opieki dopuszczono małżeństwa z ich matkami. Ale czasy są inne, mężczyźni nie giną masowo na wojnach, a sieroty mogą trafić do domu dziecka.

Adham Abd al-Aal broni biednych krajów afrykańskich przed zachodnią krytyką i zachodnim rozumieniem praw kobiet: - Mówimy im: my was nauczymy. I co? Mężczyźni mają zostawić te wszystkie kobiety, przestać je utrzymywać, mają się one trudnić prostytucją? Mają chodzić w bikini? Tam nie ma fabryk, gdzie dostaną pracę. Okupowaliśmy ich tak długo, a teraz mówimy im, że kobieta ma być wyzwolona. Kiedyś przyjdzie na to czas, ale najpierw trzeba nakarmić ich dzieci, by zaczęli myśleć: na co nas stać, a na co nie. Im biedniej, tym częstsze wielożeństwo. W Burkina Faso myślą: jak jest nas piątka, to łatwiej utrzymać rodzinę, trzy siedzą i gotują, dwie stoją i sprzedają. Nie czekają, by mieć pralkę i ratę na kredyt i dopiero wtedy myśleć o małżeństwie i dzieciach.

- Islam odziedziczył wielożeństwo w Afryce i w Azji, ale zamiast zabronić jej natychmiast, wprowadził piękną technikę motywującą do tego, by mieć jedną żonę - dodaje Adham Abd al-Aal - Najpierw w odniesieniu do matek sierot. Potem sugestią, że jeżeli boisz się, że nie będziesz sprawiedliwym dla dwóch, trzech czy czterech, to miej jedną. A bardzo trudno być sprawiedliwym. I tak powoli, powoli wielożeństwo zanika.

Badania nie obejmują, z powodu braku możliwości zebrania danych, monarchii Półwyspu Arabskiego. Tamtejsi monarchowie miewają więcej niż jedną żonę, król Arabii Saudyjskiej ma teraz jedną, jedna zmarła, a z jedną się rozwiódł, władca Dubaju i zarazem premier Zjednoczonych Emiratów do zeszłego roku miał dwie, emir Kataru ma trzy.