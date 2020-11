Jurek Owsiak: Podejrzewam, że zespół Bayer Full może liczyć na order Gloria Artis Fotorzepa, Marian Zubrzycki

„Podejrzewam, że twórca disco polo Sławomir Świerzyński może liczyć na order Gloria Artis od obecnie panującego ministra kultury. Dawajcie panowie obydwaj, ile wlezie, bo nadajcie na tych samych falach” - napisał we wpisie na Facebooku Jurek Owsiak. Szef fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odniósł się w tej sposób do do dyskusji w sprawie Funduszu Wsparcia Kultury.