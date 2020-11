Koronawirus w Niemczech. Starcia przeciwników obostrzeń z policją w Lipsku

„Doszło do wielu ataków na siły bezpieczeństwa” - napisała na Twitterze policja. Lokalne media publikowały filmy i zdjęcia ze starć z policją, która ustanowiła kordon bezpieczeństwa w pobliżu głównego dworca kolejowego w mieście. W proteście uczestniczyło ok. 20 tys. osób. Według niemieckiej prasy część tych, którzy starli się z funkcjonariuszami, to członkowie skrajnie prawicowych grup.

