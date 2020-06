Tajemniczy balon nad Japonią. Mieszkańcy myśleli, że to UFO

Agencja Reutersa nie uzyskała komentarza od policji. Władze Sendai prowadzą dochodzenie w sprawie obiektu. Na tę chwilę nie udało się określić jego rozmiaru, pochodzenia i funkcji.

- Nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, co to jest. To może być jakiś sprzęt do monitorowania pogody, ale na pewno nie jest nasz - przekazał pracownik biura ds. pogody.