Godzina policyjna w Nowym Jorku. Gubernator wzywa do reform policji AFP

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ogłosił wprowadzenie godziny policyjnej w mieście Nowy Jork i wezwał do ogólnokrajowego zakazu stosowania przez policję nadmiernej siły. Apel ma związek z protestami do jakich od tygodnia dochodzi w USA w związku ze śmiercią 46-letniego George'a Floyda - Afroamerykanina, który zmarł po brutalnym potraktowaniu go przez policję.