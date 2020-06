Sondaż CBOS: Coraz więcej niewierzących w Polsce

Jak wynika z badania CBOS, zdecydowana większość respondentów pozostaje wierząca. Odsetek osób niewierzących systematycznie jednak rośnie. Odsetek osób, które uważają, że są głęboko wierzące, jest natomiast stały.

Jak podaje CBOS, od końca lat dziewięćdziesiątych udział osób identyfikujących się, jako wierzące, w tym głęboko wierzące, niezmiennie przekracza 90 proc. Do roku 2005 utrzymywał się on na poziomie 96 proc. Od dekady powoli, ale systematycznie spada. W roku bieżącym jest on. najniższy, wynosi 91 proc.

Od 2011 roku stabilny pozostaje odsetek osób głęboko wierzących. Wynosi on 8 proc. Powoli rośnie odsetek osób, które uznają się za raczej lub całkowicie niewierzących. W 2007 roku cztery na sto osób uważały się za niewierzące, a w 2019 roku odsetek ten był już dwukrotnie wyższy. Regularne praktyki były stabilne w latach 1997–2007. Utrzymywały się wówczas na poziomie 57 proc. lub 58 proc. W ostatnich dwóch latach wskaźnik ten spadł do 47 proc.