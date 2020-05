USA: Starcia coraz gwałtowniejsze. 1,4 tys. aresztowanych

Burmistrz Minneapolis Jacob Frey stwierdził z kolei, że gwałtowne protesty wywołali ludzie, którzy „nie są mieszkańcami Minneapolis”. Prezydent USA wezwał do zaostrzenia represji wobec protestujących, oskarżając ich o bycie „radykalnie lewicowymi przestępcami”. O erupcję przemocy oskarżył Antifę. - Moja administracja powstrzyma przemoc mafii, powstrzyma ją z zimną krwią - zapowiedział Trump, dodając, że rząd federalny koordynuje działania z lokalnymi władzami w całym kraju.

W sobotę na ulicach dużych aglomeracji pojawiły się w większości pokojowe protesty, między innymi w Newark, New Jersey i Filadelfii. Protestujący trzymali tabliczki z hasłami „Czarne życie ma znaczenie” czy „Nie mogę oddychać” - ostatnimi słowami Floyda. Z czasem było już coraz mniej pokojowo. Na filmach, szeroko rozpowszechnianych w mediach społecznościowych, można zobaczyć palone budynki czy samochodowy i grabieże sklepów, a także starcia ze służbami. Policja w wielu miejscach musiała użyć gazu łzawiącego i kul gumowych.

Random guy ran over a cop in down town Denver #denverprotests https://t.co/AJBSkLGU79 is live-streaming the riot , clip from stream. Anyone in Denver stay safe pic.twitter.com/HvwwdxbCgO