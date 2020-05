Zoo może poświęcić jelenie, by ratować tygrysa i lamparta

W zoo w Bandung (Jawa Zachodnia), czwartym pod względem wielkości mieście Indonezji, przebywa ok. 850 zwierząt. Przeciętnie miesięczne wpływy z biletów wynoszą tu równowartość ponad 330 tys. zł. Ogród został zamknięty 23 marca.

Z uwagi na kryzys zwierzęta otrzymują mniejsze porcje pożywienia. Władze ogrodu przygotowują się jednak na najgorsze. Opracowany przez nie plan zakłada, że część zwierząt zostanie zabita, by służyć za pokarm innym.

- Mamy ok. 30 jeleni aksis. Wybraliśmy najstarsze i niezdolne do reprodukcji sztuki, które zostaną zabite, by można było uratować zwierzęta mięsożerne, np. tygrysa sumatrzańskiego i lamparta jawajskiego - powiedział rzecznik zoo Sulhan Syafi’i. Dodał, że poświęcona może też zostać część ptactwa.

Zoo potrzebuje ponad 400 kg owoców i 60 kg mięsa dziennie, obecnie utrzymuje się z datków.

Według Indonezyjskiego Związku Ogrodów Zoologicznych, 92 proc. krajowych placówek będzie w stanie karmić zwierzęta tylko do końca maja.