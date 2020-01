Izrael: Dwie osoby utonęły w zalanej wodą windzie

Jak podają izraelskie media, winda prawdopodobnie zablokowała się, ponieważ w budynku zabrakło prądu.

Ekipa ratunkowa musiała użyć sprzętu do nurkowania, aby dostać się do uwięzionych. Kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala, jednak wkrótce zmarli.

Służby poinformowały, że ofiary miały około 30 lat. Według nieoficjalnych informacji, które przekazał dowódca straży pożarnej Ronen Machtayeb, była to para.