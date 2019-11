Powstał antykoncepcyjny zastrzyk dla mężczyzn. Działa 13 lat

Dr RS Sharma powiedział w rozmowie z "Hindustan Times", że produkt jest gotowy i jedyne co pozostało, to otrzymać zatwierdzenie ze strony narodowego kontrolera leków.

Antykoncepcja, która działa przez 13 lat, została wysłana do kontroli, aby otrzymać ostateczne zatwierdzenie.

- Produkt ten można bezpiecznie nazwać pierwszym na świecie męskim środkiem antykoncepcyjnym - powiedział naukowiec.

Środek działa poprzez zastrzyk do przewodu zawierającej plemniki w pobliżu jąder. Lek zawiera polimer o nazwie Steryene Maleic Anhydride. Opracowano go w latach 70. i hamuje on produkcję plemników.

Jeśli lek zostanie zatwierdzony, będzie pierwszym męskim środkiem antykoncepcyjnym oferowanym konsumentom na całym świecie. Będzie on oferowany jako długoterminowa alternatywa dla wazektomii.

Jednocześnie opracowywany jest żel antykoncepcyjny, który zmniejsza liczbę plemników do zera. W testach wzięła udział 80 Brytyjczyków.