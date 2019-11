USA: 5-latek przyniósł do szkoły heroinę. "Zmieni mnie w Spidermana"

Ojciec chłopca, 29-letni Benny Garcia, został aresztowany i oskarżony o posiadanie narkotyków i narażenie dziecka na utratę zdrowia i życia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Ok. 11 w ubiegły czwartek policjanci z Holyoke mieli odebrać zgłoszenie ze szkoły podstawowej. Wezwano ich do zbadania "sproszkowanej substancji", którą przyniósł do szkoły jeden z uczniów.

Prokurator Matthew Green przedstawiając sprawę przed sądem i określając ją mianem "szokującej i skandalicznej" mówił, że chłopiec pokazał nauczycielowi niewielką torebkę na której umieszczono postać Spidermana, bohatera z komiksów Marvela. Chłopiec miał powiedzieć, że zabrał torebkę z salonu swojego domu i - jak mówił - był przekonany, że jej zawartość może zmienić go w Spidermana jeśli tylko ją połknie.

Chłopiec został zabrany do szpitala w pobliskim Springfield. O sprawie poinformowano też opiekę społeczną.

Policja po zidentyfikowaniu substancji, jaką chłopiec przyniósł do szkoły, uzyskała nakaz przeszukania jego domu. Znaleziono tam 170 torebek z heroiną i 30 z kokainą. Policjanci znaleźli w domu również cztery krótkofalówki - informują lokalne media.