Belgia: Możliwa legalna aborcja do 18. tygodnia. Biskupi protestują

W tym tygodniu w belgijskim parlamencie rozpoczną się prace nad projektem liberalizującym przepisy, popieranym przez partie lewicowe i liberalne. Projekt przewiduje legalną aborcję do 18. tygodnia ciąży oraz skrócenie czasu "refleksji" do dwóch dni.

Zwolennicy zmian mają nadzieję na przegłosowanie zmian do końca roku. Ich zdaniem, wydłużenie okresu, w którym aborcja jest legalna, zniechęci obywatelki Belgii do jeżdżenia do Holandii, gdzie ciążę można przerywać do 21. tygodnia.