Facebook blokuje za bakłażana z podtekstem seksualnym

Jak informuje "The New York Post", w lipcu Facebook i Instagram zaktualizowały swoje Standardy Społeczności, czyli zasady, które regulują korzystanie z portali społecznościowych.

Zgodnie z nowymi zasadami, łączenie emotikonów takich jak bakłażan i brzoskwinia w seksualnym kontekście, może spowodować zablokowanie lub nawet usunięcie konta. Jedynym wyjątkiem są przypadki, w których publikowane są one w ramach dyskusji o przemocy seksualnej czy molestowaniu.



Choć standardy społeczności nie określają konkretnych przypadków łamania zasad przez użytkowników, stanowią one podstawę dla moderatorów Facebooka i Instagrama. "(Treść) zostanie usunięta z Facebooka i Instagrama tylko wtedy, gdy zawiera emoji seksualne podczas domniemanej lub pośredniej prośby o nagie zdjęcia, seks, z udziałem partnerów seksualnych lub rozmowy na czacie podczas seksu" - podkreślił Instagram, cytowany przez „The New York post”.



Zakazuje się także publikowania w obu portalach zdjęć, na których genitalia czy sutki zakryte są emotikonami, z czego dotąd często korzystały modelki, aktorki i influencerzy.