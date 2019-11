USA: 6-latek zabrał pistolet dziadkowi i przyszedł z nim do szkoły

Nauczyciele odkryli, że dziecko ma przy sobie gotową do wystrzału bron, gdy chłopiec opowiedział o niej koledze z klasy, a ten zaalarmował nauczyciela. Szkoła, po zabezpieczeniu pistoletu, poinformowała o sprawie policję.

Funkcjonariusz lokalnej policji, Dave Bucy poinformował, że na razie nie wiadomo dlaczego chłopiec wziął ze sobą do szkoły pistolet.

- Sądzę, że zrobił to z ciekawości - ocenił. Dodał, że chłopiec chciał też zapewne pochwalić się bronią przed kolegami.

Chłopiec, ze względu na swój młody wiek, nie usłyszy zarzutów. Sprawa jest jednak przedmiotem śledztwa.

Statystyka pokazuje, że w USA w wyniku użycia broni palnej ginie więcej osób niepełnoletnich, niż policjantów na służbie - przypomina CNN.

Bucy podkreślił, że posiadacze broni muszą trzymać ją w takim miejscu w domu, by dzieci nie miały do niej dostępu. - Trzymanie broni z dala od nieletnich to konieczność - dodał.