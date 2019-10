Francja: Właściciel restauracji musi zapłacić podatek za jedzenie we własnym lokalu

Restauratorowi powiedziano, że jedzenie we własnej restauracji jest uważane za rodzaj korzyści - i dlatego podlega opodatkowaniu. Francuskie prawo zobowiązuje wszystkich restauratorów do zapewnienia jedzenia swoim pracownikom w miejscu pracy. W tym kontekście URSSAF założył, że Coudertowie jedzą lunch i kolację we własnej restauracji.

- Inspektorzy patrzą na cenę najtańszego posiłku w menu i mnożą go przez liczbę dni przepracowanych w danym czasie, nie zapominając o podatkach - powiedział Patrick Cabrol, księgowy Couderta, w rozmowie z lokalnym dziennikiem "l’Indépendant".

Władze początkowo zażądały zapłaty 24 tys. euro za osiągniętą korzyść, za posiłki spożywane w 2016 i 2017 r. - Początkowo inspektor policzył mi, że mam w menu posiłki o wartości 23 euro. Przekonałem go do obniżki najpierw do 17 euro, a następnie 14 euro - wyjaśniał Coudert. Jak to zrobił? Zwrócił uwagę inspektorowi, że lunchowe menu zawiera deser, z którego on nie korzystał. Później dowiódł także, że były dni, gdy nie było go w restauracji, nie można więc kazać mu płacić za niezjedzone posiłki. - Ta sytuacja ma wpływ na mój biznes. Gdyby mi się to przydarzyło w zeszłym roku, musiałbym zamknąć restaurację - mówił właściciel lokalu.

URSSAF nie po raz pierwszy w ostatnim czasie krytykowany jest za absurdalne decyzje. Niedawno Słynny francuski szef kuchni Arnaud Bloquel również został zmuszony do zapłaty 14 tys. euro za jedzenie w swoich dwóch restauracjach na wyspie Gwadelupa.