Indie: Studenci pisali egzamin z pudłami na głowie. Uczelnia przeprasza

Zdjęcia z egzaminu, który przeprowadzono na uczelni Bhagat Pre w Haveri, obiegło media społecznościowe. Studenci na półrocznym teście z chemii mieli na głowach coś, co przypominało kartonowe pudła.

Zdjęcia z egzaminu opublikował w sieci jeden z pracowników uczelni. Gdy materiał stał się popularny wśród internautów, głos zabrał krajowy resort edukacji. "The Times of India" informuje, ze upomniano placówkę za stosowane metody.

Karnataka: Students were made to wear cardboard boxes during an exam at Bhagat Pre-University College in Haveri, reportedly to stop them from cheating. (16.10.2019) pic.twitter.com/lPR5z0dsUs