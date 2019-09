Tajemniczy film. Związani więźniowie z opaskami na oczach

Argumentem przemawiającym za tym, że w materiale występują Ujgurzy, jest to, że międzynarodowe organizacje wielokrotnie zwracały uwagę na to, że członkowie tej mniejszości i innych grup muzułmańskich byli w przeszłości internowani oraz umieszczani w obozach politycznych.



Według analizy przeprowadzonej przez „New York Times”, lokalne sądy w 2017 i 2018 roku wydały wyroki w sprawie 230 tys. osób. Ostatecznie trafiły one do więzień. Mimo że w prowincji Sinciang mieszka jedynie 2 proc. populacji kraju, 21 proc. aresztowań przeprowadzonych w 2017 roku miało miejsce w tym właśnie regionie.



Ruser podkreślił, że więźniów najprawdopodobniej przeniesiono do więzień w Korli z Kaszgaru, gdzie represje były szczególnie dotkliwe. Uważa się, że w tym obszarze znajduje się kilka obozów reedukacyjnych, ale mniej ośrodków detencyjnych.



W niedzielę minister spraw zagranicznych Australii, Marise Payne, opisała film jako „głęboko niepokojący”.



Wideo zostało opublikowane w serwisie YouTube przez konto o nazwie War on Fear. Jego administrator deklaruje walkę ze strachem zainspirowanym nowoczesną inwigilacją.