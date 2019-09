Organizacja żydowska ADL: Gest „OK” symbolem nienawiści

Jak przypomina CNN, gest „OK” miał zyskać negatywne znaczenie w 2017 roku, w wyniku żartu użytkowników portalu 4chan. W mediach społecznościowych publikowali oni zdjęcia z symbolem „OK”, ale w ich interpretacji miał on oznaczać białą supremacje. Ręka ułożona w znak ma przypominać bowiem litery W i P, co oznaczać ma „white power”. Internetowa akcja nazwana została „Operacją O-KKK”, co nawiązuje do amerykańskiej organizacji rasistowskiej Ku-Klux-Klan.





