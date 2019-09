Konin: W ciele kobiety zaszyto łyżkę chirurgiczną. Zmarła

Prokuratura bada sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Lekarzom może za to grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności. - W tym miejscu mogę wyrazić ubolewanie dla członków rodziny, bo żadna taka sytuacja nie jest łatwa, ani przyjemna. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Będzie to przez nas sprawdzane - powiedział Leszek Sobieski, dyrektor szpitala w Koninie.