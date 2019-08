Pakistan: Chrześcijanki i Hinduski zmuszane do przejścia na islam

Organizacja poinformowała, że sytuacja głównie dotyka młodych kobiet i nastolatek.

- Co roku co najmniej tysiąc dziewcząt jest porywanych, gwałconych i zmuszanych do nawrócenia się na islam, a nawet zmuszanych do zawarcia małżeństwa ze swoimi oprawcami - poinformował katolicka prawnik Tabassum Yousaf.