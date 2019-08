Siedmiolatkowi usunięto ponad pół tysiąca zębów

Gdy chłopiec o imieniu Ravindranath miał trzy lata, rodzice zauważyli u niego opuchliznę prawego policzka. - Zabraliśmy go do szpitala, ale personel nie mógł go nakłonić, żeby usiadł spokojnie i dał się zbadać. Nie przejmowaliśmy się, myśleliśmy - to przecież małe dziecko - powiedział ojciec chłopaka, handlowiec S. Prabudoss.