Wielka Brytania: Apel do licealistek - "załóżcie hidżaby"

Jej zdaniem gdyby niemuzułmanki nosiły przez jeden dzień hidżaby pomogłoby to im lepiej zrozumieć problemy z jakimi borykają się muzułmanki w Wielkiej Brytanii.

Mohamed liczy, że na jej apel odpowiedzą szkoły średnie w hrabstwie.

Aktywistka podkreśla, że dziewczęta w hidżabach nie są atakowane przez rówieśników dlatego, że dzieci są złe. - Dzieje się tak dlatego, że brakuje im wiedzy - ocenia.

"Dzień hidżabu" miałby odbyć się w listopadzie - inicjatywa ma pomóc w zrozumieniu niemuzułmankom jak wygląda chodzenie w hidżabie i dlaczego muzułmanki zakrywają głowę chustami.

BBC cytuje nastoletnią muzułmankę mieszkającą w hrabstwie, która przekonuje, że dzięki takiej inicjatywie rówieśnicy muzułmanek zrozumieją, że hidżab jest po prostu elementem ubrania.

- To będzie wielki krok na drodze do uświadomienia ludziom, że to tylko chusta - nic więcej - dodaje.