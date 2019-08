70-latek omyłkowo obrzezany w angielskim szpitalu

- Wszedłem do gabinetu zabiegowego, bo mieli mi wstrzyknąć botoks, a oni mnie obrzezali - powiedział mężczyzna "The Daily Star". - Gdy zorientowali się, co zrobili, nie wiedzieli, co powiedzieć - dodał pacjent. Incydent określił jako "prawdziwe zaskoczenie".

Brazier relacjonował, że w gabinecie zabiegowym był pochłonięty rozmową z pielęgniarką i gdy zorientował się, jakiemu zabiegowi został poddany, było już za późno.