Tama grozi zawaleniem. Ewakuacja brytyjskiego miasta

Mieszkańcy miasta Whaley Bridge twierdzą, że nigdy nie sądzili, że grozi im zalanie. Brytyjski premier Boris Johnson na Twitterze napisał, że jego "myśli są z tymi, którzy musieli opuścić swoje domy i wszystkimi, którzy są dotknięci problemem w #WhaleyBridge".

Szef rządu ogłosił również spotkanie ministerialne COBRA pod przewodnictwem sekretarza ds. środowiska w celu skoordynowania działań.

W internecie pojawiły się nagrania, na których widać wojskowe śmigłowce wzmacniające tamę workami z piaskiem. W zbiorniku zainstalowano również 16 pomp, które mają doprowadzić do obniżenia poziomu wody.

RAF helicopter coming in to #WhaleyBridge to drop aggregate at the dam site. pic.twitter.com/ZuGSmTSGus