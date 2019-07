Co łączy Meksyk ze Stanami Zjednoczonymi? Huśtawki

Pomysł narodził się już 8 lat temu. Jego autorami są architekci Ronald Rael z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Virginia San Fratello z Uniwersytetu Stanowego San Jose.

Według autorów projekt, nazwany „Teetertotter Wall”, stał się miejscem nawiązywania realnych stosunków między przedstawicielami obydwu krajów.

Artists installed seesaws at the border wall so that kids in the U.S. and Mexico could play together. It was designed by architect Ronald Rael. ?

?

Beautiful reminder that we are connected: what happens on one side impacts the other.

