Twórca Wikipedii wzywa do strajku w mediach społecznościowych

Larry Sanger zaapelował, by 4 i 5 lipca osoby popierające strajk publikowały w mediach społecznościowych jedynie informację o tym, że strajkują.

"Uczynimy wiele hałasu. Nikt nie będzie mógł tego zignorować. Naprężymy nasze wspólne muskuły i zażądamy by olbrzymie, manipulujące korporacje oddały nam kontrolę nad naszymi danymi i prywatnością" - napisał współzałożyciel Wikipedii na swoim blogu. Zaapelował, by strajkujący rozpowszechniali w sieci link do Deklaracji Cyfrowej Niepodległości i zachęcali innych do udziału w proteście.