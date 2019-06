USA: Bezpłatny hotel dla podróżujących w celu aborcji

W wielu amerykańskich stanach w ostatnim czasie zaostrzono prawo aborcyjne. W Alabamie za dokonanie aborcji grozi kara do 99 lat więzienia. Właścicielka jednego z hoteli oferuje darmowe zakwaterowanie osobom, które podróżują w celu wykonania aborcji.

Shelley O'Brien jest kierownikiem hotelu Yale w malutkim Michigan w stanie Yale. Kobieta oferuje darmowy nocleg dla każdego, kto przyjechał z innego stanu, aby przeprowadzić zabieg aborcji.

- Drogie siostry, które mieszkają w Alabamie, Ohio, Georgii, Arkansas, Missouri lub w którymkolwiek z innych stanów, w których obowiązują podobne przepisy ograniczające dostęp do aborcji. Nie jesteśmy w stanie nic poradzić na to, jak jesteście traktowane w swoich stanach. Jeśli jednak dotrzecie do Michigan, wesprzemy was kilkoma noclegami oraz transportem w dwie strony na spotkanie - poinformowali właściciele hotelu.

Stacja CNN informuje, że ogłoszenie matki trójki dzieci było odważne, ponieważ mieszka ona w konserwatywnym miasteczku, które liczy mniej niż 2000 osób. O'Brien uważa jednak, że jej stanowisko jest ważne.

- Kobiety powinny mieć władze nad własnym ciałem. Jeśli nie mamy takiej kontroli, to nie jest to wolny świat - powiedziała.

Właścicielka hotelu powiedziała, że po opublikowaniu informacji, wpłynęło do niej mnóstwo wiadomości i komentarzy, większość pozytywnych.

Do tej pory nikt nie skorzystał z oferty, ale "pokój jest gotowy dla każdego, kto go potrzebuje".

Oferta odbiła się na zarobkach hotelu. Właścicielka poinformowała, że po zamieszczeniu wpisu na Facebooku zarobiła o 400 dolarów więcej niż tydzień wcześniej.