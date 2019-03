USA: Amatorka "selfie" przekroczyła ogrodzenie w zoo. Zaatakował ją jaguar

"Z przykrością informujemy, że dzisiejszego wieczoru, przed zamknięciem, odnotowano incydent z udziałem gościa, który przekroczył ogrodzenie, aby zrobić sobie zdjęcie" - poinformowało w sobotę w wydanym oświadczeniu Wildlife World Zoo, największe w Arizonie. "Odwiedzająca doznała obrażeń ciała nie zagrażających jej życiu. Na prośbę rodziny wezwano sanitariuszy" - dodano w komunikacie.

"W żadnym momencie zwierzę nie wyszło poza ogrodzenie" - zaznaczył ogród zoologiczny, zapewniając, że incydent ma zostać dokładnie zbadany.

Film nakręcony przez naocznego świadka ataku pokazuje kobietę z dość poważnie wyglądającą raną na ramieniu.

A Phoenix woman suffers from injuries after a black jaguar swiped at her while she was taking a selfie. @TVMarci has the story. https://t.co/1ruDM6Q9U3 pic.twitter.com/80ksjVYNMu