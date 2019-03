Sondaż: Czy Polacy chcą edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w szkołach?

Czy w każdej polskiej szkole należy wprowadzić edukację antydyskryminacyjną i seksualną? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Edukacja seksualna w Warszawie dopiero od czwartej klasy i za zgodą rodziców – takie będą zasady wdrażania deklaracji LGBT+ w stołecznych szkołach.

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał warszawską deklarację LGBT+ w połowie lutego. O sprawie stało się jednak głośno dopiero po tym, jak prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował dokument w ostatni weekend podczas konwencji w Jasionce.

MEN uważa, że samorząd nie może robić zajęć edukacji seksualnej, bo takie już są.

Co Polacy sądzą o wprowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej do szkół? Zapytaliśmy o to w sondażu przeprowadzonym przez SW Research.

Za wprowadzeniem takiej edukacji opowiedziało się prawie 60 proc. respondentów (56,9 proc.). Przeciwko jest 27,3 proc. osób, a zdania w tej sprawie nie ma 15,8 proc.

Częściej za wprowadzeniem są kobiety. 62,4 proc. uważa, że taka edukacja powinna znaleźć się w szkołach. Wśród mężczyzn 50 proc. poparło ten pomysł.

Największymi zwolennikami są osoby poniżej 24 lat. "Tak" odpowiedziało 60 proc. uczestników sondażu. Za wprowadzaniem takiej edukacji najczęściej są osoby z dochodem poniżej 1000 zł (62%) oraz osoby z miast 100-199 tys. (66%).