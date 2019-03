Wałęsa dostał list z groźbą śmierci

Były prezydent Lech Wałęsa otrzymał list z nabojem i groźbą śmierci, jeśli w ciągu 7 dni nie wycofa się z działalności politycznej.

O przesyłce poinformował na Facebooku sam Wałęsa.

"Tego kto przysłał mi dziś 04-03-2019 r kulę [nabój od broni PMK z oświadczeniem że mam 7 dni życia jeśli się nie wycofam z działalności politycznej informuję że takie teksty tylko i wyłącznie mnie wzmacniają w dalszej działalności" - napisał były prezydent (pisownia oryginalna - red.).

Poniżej dalsza część artykułu

"Nigdy nikt mnie nie zastraszył i nie zastraszy .Do zobaczenia bohaterze.Ja tylko boję się PANA BOGA i trochę mojej żony" - dodał Wałęsa.

Dziś podobny list trafił też do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Jego nadawca, oprócz naboju do ostrej broni, dołączył do listu zdjęcia 16 osób pełniących funkcje publiczne. Wśród nich było zdjęcie zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Prezydent Majchrowski otrzymał również ultimatum, albo w ciągu 7 dni poda się do dymisji, albo "ostatni raz widzi rodzinę".

List z nabojem i groźbą śmierci otrzymał dziś też prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Sprawami listów zajmuje się policja.