Dania oferuje darmowe mieszkania na wyspach

W ramach wsparcia społeczności na siedmiu duńskich wyspach oferowane są darmowe mieszkania dla nowych mieszkańców.

Projekt dotyczy wysp: Endelave, Anholt, Femo, Omo, Sejero, Stryno i Aaro.

Nowi mieszkańcy będą mogli przez trzy miesiąca wynajmować mieszkania bez opłat. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które do tej pory żyli w miastach i są przyzwyczajeni do szybkiego trybu życia.

Decydując się na przeprowadzkę na wyspę będzie trzeba zapłacić tylko rachunki oraz koszty związane ze sprzątaniem.

- Skąd możesz wiedzieć, jak to jest żyć na wyspie, jeśli nigdy tego nie próbowałeś? - pyta rzecznik inicjatywy Ib Talsgaard.

Projekt potrwa do 2020 roku.