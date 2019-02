Rosja: Podręcznik do ekonomii do zmiany. Za mało patriotyczny

Zdaniem rosyjskich władz jeden z podręczników do ekonomii jest zbyt mało patriotyczny, dlatego jego autor powinien nanieść poprawki.

Treść podręcznika do ekonomii oceniła rosyjska Akademia Edukacji. Jej zdaniem treści zawarte w książce zawierają zbyt mało elementów patriotycznych. Autorowi, doktorowi nauk ekonomicznych Igorowi Lipsicowi zarekomendowano, by dodał więcej treści, które "rozbudzą miłość do ojczyzny".

W przeszłości dochodziło do podobnych rekomendacji, jednak dotyczyło to głównie podręczników do historii. Jedna z uwag dotyczyła odpisu aneksji Krymu.

W uwagach dotyczących podręcznika do ekonomii podkreślono, że inaczej powinien zostać przedstawiony temat sankcji gospodarczych nakładanych na Rosję. Akademia uważa, że młodym obywatelom powinno się wyjaśnić, że dzięki temu na lokalnym rynku pojawiło się więcej rodzimych produktów. Inna rekomendacja dotyczyła rozszerzenia ilości informacji na temat "planów przełomu gospodarczego".