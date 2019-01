Australia: Milion martwych ryb w rzece. Wina człowieka?

Jak informuje portal abc.net.au, w australijskiej rzece znaleziono około milion martwych ryb. Do podobnego zdarzenia doszło również w ubiegłym miesiącu. Departament Przemysłu Pierwotnego (DPI) twierdzi, że winne są temu toksyczne, niebiesko-zielone algi. Zaniepokojeni są jednak ekolodzy, którzy podkreślają, że w wyniku tego zdarzenia zginęło wiele dorszy Murray, które są zagrożonym gatunkiem.

- Nigdy nie widziałem dwóch tego typu zjawisk, które pojawiły się w tak krótkim czasie na tym samym odcinku rzeki - powiedział jeden z urzędników DPI.

Portal abc.net.au informuje, że do powstania tego zjawiska przyczyniła się susza. Sky News podaje z kolei, że pojawiają się opinie, że to wydarzenie „jest katastrofą spowodowaną przez człowieka, która jest wynikiem dwukrotnego osuszania tego obszaru”.

Two residents of New South Wales in Australia have expressed their rage after a million fish were found dead in their local river - an incident they claim is "a man-made disaster".



