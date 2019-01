Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz raniony nożem na finale WOŚP. "Żyje, stan bardzo ciężki" gdansk.pl/ Grzegorz Mehring

Do ataku nożem na Pawła Adamowicza doszło podczas "światełka do nieba". Prezydent był reanimowany i został przewieziony do szpitala. Operacja ratowania życia trwała pięć godzin - poinformowali w poniedziałek ok. 2.30 lekarze. "Pacjent żyje, ale jego stan jest bardzo ciężki" - poinformowano.