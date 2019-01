Żółte kamizelki w Londynie. Aresztowano 13-latkę

Około 100 osób przemaszerowało przez centrum Londynu, by zamanifestować swoje poparcie dla brexitu. Uczestnicy marszu odpalili świece dymne.

Policja poinformowała o aresztowaniu 13-latki, która została zatrzymana pod zarzutem napaści na funkcjonariusza. Trzech mężczyzn zatrzymano w związku z zakłócaniem porządku publicznego.

Far Right 'Yellow Vest' protesters setting off smoke bombs outside Downing Street. Arrests starting to happen. Things are getting serious. pic.twitter.com/qFhyuIyhjH