Dania zbuduje nowe wyspy. Rozbuduje Kopenhagę

W Danii poparto propozycję budowy dziewięciu nowych sztucznych wysp w celu rozszerzenia przemysłowej dzielnicy Kopenhagi. Rozwiązanie to ma przyciągnąć nowe inwestycje.

Nowe wyspy miałby mieć łączną powierzchnię 420 boisk piłkarskich. Początek budowy zaplanowano na 2022 rok, a pełna funkcjonalność nowych terenów nastąpiła w 2040 roku.

Rząd Danii spodziewa się, że takie rozwiązanie przyciągnie do 380 nowych przedsiębiorstw, co przełoży się na 12 tys. nowych miejsc pracy. Dla gospodarki będzie to oznaczało 8 mld dolarów, co stanowi 2,5 proc. PKB.

- Będziemy bardziej konkurencyjni na tle innych państw. Przyciągniemy biznes, inwestycje i wysoko wykwalifikowanych pracowników - ocenił minister spraw wewnętrznych Simon Emil Ammitzboll-Bille.

- Może to przyczynić się do wzrostu nie tylko w Kopenhadze, ale również w całym kraju - dodał.

Propozycja musi zostać teraz zatwierdzona przez parlament. Projekt ma być częściowo samofinansujący się, fragmenty wyspy mają być sprzedawane.

Na jednej z wysp ma znajdować się zakład przetwarzający odpady ze stolicy na biogaz i oczyszczalnia ścieków. Na pozostałych powstaną nowe przedsiębiorstwa.

Kopenhaga znajduje się na dwóch głównych wyspach, Zelandii i Amager, i była już wielokrotnie rozbudowywana. W ubiegłym roku pojawił się pomysł rozbudowy wyspy w pobliżu portu w Kopenhadze. Miałoby to stworzyć przestrzeń dla rosnącej populacji miasta.