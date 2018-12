Sondaż: Czy z dróg powinny zniknąć progi zwalniające

Czy zamiast progów zwalniających lepiej stosować zwężenia dróg lub szykany, które trzeba omijać? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Józef Lassota, poseł PO, proponuje pozbyć się progów zwalniających i zastąpić je innymi, nowocześniejszymi rozwiązaniami. Jego zdaniem progi spełniają wprawdzie swoją rolę w spowalnianiu ruchu, ale „leżący policjanci” stwarzają zagrożenie i zwiększają stężenie szkodliwych pyłów.

Ograniczać prędkość na drogach przez progi można wtedy, gdy nie można tego zrobić inaczej – przypomina Ministerstwo Infrastruktury.

Największa grupa respondentów (42 proc.) woli uważa progi zwalniające zamiast zwężeń dróg lub szykan, które trzeba omijać. Za alternatywnymi wobec progów rozwiązaniami opowiada się 29 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie ma podobny odsetek (29 proc.).

- Częściej przeciwnikami tego pomysłu są kobiety (44 proc.), osoby do 24 lat (53 proc.) oraz ankietowani o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (48 proc.). Tego zdania są też częściej badani o dochodzie netto od 1001 do 2000 zł (49 proc.) oraz badani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (47 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.