Banksy z mocnym przekazem w Walii

Banksy, jeden z najbardziej tajemniczych i cenionych artystów na świecie, pokazał na Instagramie swoją najnowszą pracę - graffiti na jednym z garaży w walijskim Port Talbot, sercu brytyjskiego przemysłowego stalowego.

Prace Banksy’ego poruszają przeróżne tematy. Jedne są błahe, inne poważne. Niektóre prace bawią, inne po prostu oddają rzeczywistość, jeszcze inne mają poruszyć i zainspirować do działania lub choćby myślenia.

Jednym z najważniejszych zagadnień, jakie Banksy odkrywa w swoich pracach, jest problem nadmiernej konsumpcji w życiu współczesnego człowieka. Artysta skupia się także na zjawiskach stanowiących duże zagrożenie dla społeczeństwa.

Banksy opublikował wczoraj na portalu społecznościowym Instagram swoje najnowsze dzieło

Internauci interpretują pracę, jako komentarz artysty do problemu zanieczyszczenia powietrza. Na ceglanej, pomalowanej na biało ścianie, zobaczyć można chłopca z sankami. Podnosi on do góry głowę i na wyciągnięty język próbuje złapać spadające z nieba płatki śniegu. Za rogiem budynku, na którym znajduje się obraz, widać jednak, że unoszące się w powietrzu drobiny są resztkami odpadów z palącego się śmietnika.

Banksy, wideo, na którym pokazał swoją pracę opatrzył podpisem "wesołych świąt”. Kamera pokazuje w zbliżeniu fragmenty dzieła, a później obejmuje całość pracy. Artysta pokazuje na filmie także domy i zatrzymuje obraz na budynku fabryki.

Port Talbot jest miastem przemysłowym, w którym znajdują się największe w Wielkiej Brytanii zakłady stalowe.

Na początku października Banksy zaskoczył wszystkich, gdy po sprzedaży na aukcji organizowanej przez Sotheby's jego obrazu, "Dziewczyna z balonem", za 1,2 mln dolarów, obraz uległ samozniszczeniu.

Kiedy obraz został sprzedany, zaczął wyślizgiwać się z ramy i zsuwać do niszczarki, która zainstalowana była w ramie obrazu. W efekcie praca została zniszczona.