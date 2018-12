Wojskowi niezawodni w śledzeniu Świętego Mikołaja

Jak podaje fox5atlanta.com, Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) poinformowało, że podczas tegorocznych świąt tradycyjnie będzie czuwać nad Świętym Mikołajem. Agencja z siedzibą w Kolorado w Wigilię Bożego Narodzenia śledzić będzie jego podróż po świecie. Wolontariusze i pracownicy bazy, wyposażeni w najnowszą technologię, odbierają telefony od dzieci z całych Stanów Zjednoczonych i informują je o aktualnym miejscu pobytu ich ulubieńca.

In the event of a government shutdown, NORAD will continue with its 63-year tradition of NORAD Tracks Santa on Dec. 24. Military personnel who conduct NORAD Tracks Santa are supported by approximately 1,500 volunteers who make the program possible each and every year. pic.twitter.com/fY0oyjrdDc