Zmiana prawa: Fin będzie mógł mieć cztery imiona

Od 1 stycznia 2019 roku w Finlandii wejdą w życie nowe przepisy dotyczące nadawania imion dzieciom, a także regulujące kwestie związanymi ze zmianami imion przez osoby dorosłe. Na ich mocy Fin będzie mógł nosić maksymalnie cztery imiona (a nie, jak obecnie, trzy).

Nowe przepisy biorą pod uwagę wzrost liczby cudzoziemców mieszkających w Finlandii. W związku z tym prawo nie będzie już nakazywało, by pierwsze imię osoby urodzonej w Finlandii nawiązywało do fińskich tradycji.

Poniżej dalsza część artykułu

Ponadto obywatel Finlandii będzie mógł nosić nawet cztery imiona - to ukłon w stronę osób, które przybyły z krajów, gdzie zwyczajem jest nadawanie wielu imion dzieciom (co ciekawe Finowie mogli nosić cztery imiona przed 1945 rokiem - wtedy jednak prawo zredukowało liczbę imion, jakie można nadać dziecku, do trzech).

Urzędnicy wciąż będą mogli jednak zablokować próbę nadaniu dziecku imienia, które uznają za niestosowne. W 2017 roku nie zgodzono się na rejestrację dzieci noszących imiona Alcapone, Enikko, Monck, Weicca, Topelius, czy Wolf ("wilk" w języku angielskim).

W przeszłości zdarzali się rodzice, którzy chcieli nadać dzieciom imiona: Lucifero, Sweethoneybeebambi czy Xstina.

Od decyzji urzędników można odwołać się do Sądu Najwyższego.