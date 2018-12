Przerwano poszukiwania członka załogi wycieczkowca

Od wtorku trwały poszukiwania 20-letnia Brytyjczyka, członka załogi statku wycieczkowego "Harmony od the Seas". Mężczyzna wypadł za burtę w rejonie Portoryko.

Od wtorku służby ratunkowe przeczesały obszar zajmujący ok. 6 tys. kilometrów kwadratowych. Przez około 83 godziny nie odnaleziono poszukiwanego Brytyjczyka.

W czwartek amerykańska straż przybrzeżna podjęła decyzję o przerwaniu poszukiwań. Poinformowano o tym rodzinę 20-latka.

- Zawieszenie przeszukań jest jedną z najtrudniejszych decyzji, jakie musimy podjąć. Nigdy nie jest ona lekkomyślna - przekazała w oświadczeniu straż przybrzeżna.

Brytyjczyk Arron Hough wypadł za burtę ok. 430 kilometrów na północny-zachód od Portoryko. Był animatorem na statku "Harmony of the Seas".