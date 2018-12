Nietypowy apel o pomoc obiegł cały świat

Nietypowy apel Raymonda Thompsona zauważyła dziennikarka CNN. Gdy była na zakupach w sklepie spożywczym, zauważyła mężczyznę, który na plecach miał przyklejoną kartkę z napisem: "Potrzebuję nerki dla żony". Napisany był na niej także numer telefonu. Dziennikarka postanowiła pomóc mężczyźnie umieszczając na swoim koncie na Twitterze jego zdjęcie.

Here is a photo I took at my Target yesterday and can't stop thinking about. pic.twitter.com/gbzF47AqCy