Indie: 7-latka doniosła policjantom na ojca. Poszło o toaletę

Hanifa Zaara, siedmiolatka z Indii, doniosła na policję na swojego ojca, po tym jak ten złamał obietnicę i nie zbudował jej toalety - informuje BBC. W Indiach posiadanie toalety w domu wciąż nie jest powszechne.

W liście przekazanym policji Zaara napisała, że jej ojciec "oszukał ją" i powinien zostać aresztowany. Dodała, że jest jej wstyd, iż musi załatwiać potrzeby fizjologiczne na zewnątrz.

Poniżej dalsza część artykułu

Według UNICEF-u niemal 500 mln mieszkańców Indii nie ma na co dzień dostępu do toalety - zauważa BBC.

Hanifa, która mieszka wraz z rodzicami w miasteczku Ambur, w stanie Tamil Nadu, nigdy nie miała w domu toalety.

Dziewczynka w rozmowie z korespondentką BBC podkreśliła, że w jej sąsiedztwie niektórzy mają w domu toaletę. Poprosiła więc ojca, aby ten zbudował toaletę również w domu.

- Jest mi wstyd załatwiać się na zewnątrz i czuję się źle, gdy ludzie na mnie patrzą - powiedziała Hanifa, która w szkole dowiedziała się też, że załatwianie potrzeb fizjologicznych na zewnątrz może być źródłem problemów ze zdrowiem.

W liście do policjantów dziewczynka napisała, że ojciec obiecał, iż zbuduje jej toaletę jeśli będzie najlepszą uczennicą w klasie.

"Byłam najlepsza w klasie od przedszkola" - podkreśliła w liście. "Teraz jestem w drugiej klasie. A on ciągle mówi tylko, że to zrobi (zbuduje toaletę - red.). To rodzaj oszustwa, więc proszę, aresztujcie go". Dziewczynka w dalszej części pisze, że jeśli policjanci nie aresztują jej ojca, to niech chociaż wymuszą na nim, by na piśmie zadeklarował się, kiedy zbuduje toaletę.

Ehsanullah, ojciec dziewczynki, powiedział BBC, że rozpoczął już budowę toalety, ale nie stać go na jej ukończenie. Obecnie jest bezrobotny. Dodaje, że jego córka przestała z nim rozmawiać za złamanie obietnicy.

List z doniesieniem o oszustwie jakiego dopuścił się ojciec dziewczynka złożyła na komisariacie, gdzie udała się wraz z matką. Przyniosła ze sobą świadectwa ze szkoły, które świadczą o jej wynikach w nauce.

Ostatecznie policjanci doprowadzili do pojednania ojca z córką, uzyskali też zapewnienie władz dystryktu, w którym mieszka dziewczynka, że dofinansują one budowę ponad 500 toalet w okolicy, w której mieszka 7-latka.