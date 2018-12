Dzikie zwierzęta nie będą występować w cyrkach w New Jersey

Philip Murphy, gubernator stanu New Jersey, podpisał w piątek ustawę, zakazującą wykorzystywania dzikich i egzotycznych zwierząt w cyrkach.

Jak pisze CNN, ”Prawo Nosy’ego”, które zakazuje wykorzystywania dzikich zwierząt, pochodzi od 36-letniego afrykańskiego słonia z artretyzmem. Zwierzę cierpiało na tę chorobę ze względu na podróże po kraju z cyrkiem.

- New Jersey jest pierwszym stanem, który chroni dzikie zwierzęta przed nadużyciami związanymi z objazdowymi pokazami rozrywkowymi - powiedział Brian R. Hackett z The Humane Society of United States. - Zbyt długo dzikie zwierzęta wykorzystywane w cyrkach przeżywały okrutne treningi, były więzione i pozbawiane wszystkiego, co jest dla nich naturalne - zaznaczył. - Jesteśmy wdzięczni, że gubernator Murphy podpisuje Prawo Nosy'ego, by zakończyć tego rodzaju okrucieństwa w naszym stanie - dodał.

Jak powiedział Murphy, jest dumny, że New Jersey nie pozwoli, aby "zwierzęta były eksploatowane i okrutnie traktowane w jego państwie”. „Zwierzęta te należą do swoich naturalnych siedlisk lub do rezerwatów przyrody, a nie do spektakli, w których ich bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób jest zagrożone" - podkreślił gubernator w oświadczeniu.

W stanach Illinois i Nowy Jork także obowiązują przepisy zakazujące wykorzystywania słoni w objazdowych pokazach rozrywkowych.