Sondaż: Czy zakazać parkowania na chodnikach

Czy należy zakazać parkowania samochodów na chodnikach, nawet jeśli zachowane jest 1,5-metrowe przejście dla pieszych? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Kierowców czekają zmiany. Projekt nowelizacji kodeksu drogowego przewidującej odholowywanie aut zaparkowanych na chodnikach trafił właśnie do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Jego autorami są warszawskie stowarzyszenie Miasto Jest Nasze oraz tamtejsza koalicja Ruchy Miejskie. Chcą usunięcia z prawa o ruchu drogowym przepisu pozwalającego na parkowanie samochodów na chodniku pod warunkiem zachowania dla pieszych 1,5-metrowego przejścia.

39 proc. respondentów uważa, że należy zakazać parkowania samochodów na chodnikach, nawet jeśli zachowane jest 1,5-metrowe przejście dla pieszych. Odsetek badanych o 5 punktów procentowych wyższy jest przeciwnego zdania. Opinii w tej sprawie nie ma 17 proc. ankietowanych.

- W podziale na płeć mężczyźni częściej są za nie wprowadzaniem takiego zakazu (49 proc. vs 39 proc. kobiet), kobiety zaś wręcz przeciwnie, popierają takie prawo (42 proc. vs 36 proc. mężczyzn). Częściej przeciwnikami takiego pomysłu są badani do 24 lat (46 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (46 proc.), o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (50 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (48 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.